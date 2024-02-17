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بايدن يعيد سقوط مدينة أوكرانية بيد القوات الروسية إلى "تقاعس" الكونغرس الاميركي
أخبار دولية
2024-02-17 | 16:52
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بايدن يعيد سقوط مدينة أوكرانية بيد القوات الروسية إلى "تقاعس" الكونغرس الاميركي
حمّل الرئيس جو بايدن السبت تقاعس المشرعين الأميركيين مسؤولية سيطرة روسيا على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا، بينما يعرقل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إقرار 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا بشدة.
واتصل بايدن بالرئيس فولوديمير زيلينسكي السبت "للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا"، بحسب بيان للبيت الأبيض.
وقال البيان إن الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا جاء "بعد أن اضطر الجيش الأوكراني إلى تقنين استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة تقاعس الكونغرس، ما أدى إلى تحقيق روسيا أول مكاسب ملحوظة منذ أشهر".
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