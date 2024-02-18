وزير الخارجية الصيني يؤكد أن كندا ليست "خصما"

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لنظيرته الكندية ميلاني جولي، أن بلديهما "ليسا خصمين".



والتقى الوزيران على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا حيث خاطب وانغ الاجتماع الذي ضم 180 من القادة ووزراء الدفاع متعهدا أن تكون الصين "قوة من أجل الاستقرار" في العالم.



ورأى وانغ لجولي أن "الوضع الصعب حاليا ... ليس ما ترغب به الصين"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية نشر الأحد.



وشدد وانغ على أن "الجانبين ليسا خصمين، ناهيكم عن أعداء، ويتعين أن يصبحا شريكين متعاونين".



وحض وانغ كندا على "الكفّ عن تضخيم نظرية التهديد الصيني ونشر معلومات كاذبة حول ما يسمى بتدخل الصين في الشؤون الداخلية".



وناقشا وزيرا الخارجية أيضا "قضايا حاسمة للأمن العالمي بما فيها الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط" وفق بيان للحكومة الكندية حول الاجتماع.



وأضاف البيان أن "الوزيرين اتفقا على ضرورة مواصلة مناقشة القضايا الثنائية بشكل عملي وبناء، بروح من الاحترام المتبادل مع تواصل منتظم بين الجانبين".