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واشنطن تهدّد بوأد مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة

أخبار دولية
2024-02-18 | 00:51
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واشنطن تهدّد بوأد مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة
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واشنطن تهدّد بوأد مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة

هدّدت الولايات المتّحدة بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
     
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
     
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها فرانس برس، فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
     
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
     
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي". 
     
كما يدعو النصّ لإطلاق جميع الرهائن.
   
وفي السياق، نددت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت، معتبرة أنّ الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
     
وأضاف البيان الأميركي: "لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النصّ.
     
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النصّ، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنّه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".

أخبار دولية

واشنطن

مجلس الامن

غزة

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