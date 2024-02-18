الحاجة لاستعادة السلام العادل والدائم في أوكرانيا بين وزيري خارجية اوكرانيا والصين

ناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مع نظيره الصيني وانغ يي، آفاق السلام في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا بين كييف وروسيا، في إطار مسعى مستمر منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات مع بكين.



وكتب كوليبا على موقع إكس عن محادثاتهما في مؤتمر ميونيخ للأمن : "التقيت بنظيري الصيني وانغ يي لمناقشة العلاقات الثنائية والتجارة والحاجة إلى استعادة السلام العادل والدائم في أوكرانيا".



واشار كوليبا إلى أنه ناقش خطط أوكرانيا لعقد قمة عالمية للسلام وافقت سويسرا على المساعدة في تنظيمها.



ولفت إلى أنهما "اتفقا على ضرورة الحفاظ على الاتصالات الأوكرانية الصينية على جميع المستويات ومواصلة حوارنا".



واقترحت الصين، التي تسعى إلى إقامة "شراكة استراتيجية" مع روسيا، خطة سلام خاصة بها العام الماضي تدعو إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات وإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا.