بريطانيا: تمديد إضافي لمدة 18 شهرا لحاملي التأشيرات الأوكرانية المؤهلين للبقاء في المملكة المتحدة

أعلنت بريطانيا أنها ستمنح تمديدا إضافيا لمدة 18 شهرا لحاملي التأشيرات الأوكرانية المؤهلين للبقاء في المملكة المتحدة.



وأكدت الحكومة البريطانية أنه اعتبارا من أوائل عام 2025، سيتمكن مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا بعد الغزو الروسي من التقدم بطلب للإقامة في بريطانيا وسيستمرون في التمتع بحقوق العمل والرعاية الصحية والتعليم.



وأوضح وزير الهجرة توم بورسلاف في بيان أن " مخطط تمديد التأشيرة الجديد يوفر اليقين والطمأنينة للأوكرانيين في المملكة المتحدة بشأن مستقبلهم مع استمرار هذه الحرب"، مؤكدا "المواصلة بتوفير ملاذ آمن للفارين من الصراع".



واشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أن التمديد سيؤثر على أكثر من 283 ألف أوكراني في بريطانيا.