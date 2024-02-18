هذا ما أبلغه بايدن لزيلينسكي

أبلغ الرئيس جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "واثق" من أن الكونغرس سيجدد المساعدات العسكرية لكييف، معتبرا أنه من دون مساعدة الولايات المتحدة فإن كييف قد تخسر مزيدا من الأراضي أمام التقدم الروسي.



وقال بايدن لصحافيين في ديلاوير: "تحدثت مع زيلينسكي بعد ظهر اليوم لأخبره بأنني واثق من أننا سنحصل على هذه الأموال".



ورأى أن فشل المشرعين الأميركيين في الموافقة على تمويل جديد للمساعدات العسكرية لكييف سيكون "سخيفا" و"غير أخلاقي"، مؤكدا أنه "سيكافح من أجل تزويدهم بالذخيرة التي يحتاجون إليها".