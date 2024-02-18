قتيلان في قصف روسي على كراماتورسك في شرق أوكرانيا

أكد الحاكم الإقليمي لمنطقة كراماتورسك أن شخصين قُتلا بعدما استهدفت روسيا المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا بقصف صاروخي مساء السبت.



وأعلن حاكم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ على المدينة.



وكتب على مواقع التواصل: "انتشل رجال الإنقاذ جثة امرأة مولودة عام 1977 من تحت الأنقاض"، وأضاف لاحقا أنه تم العثور أيضا على جثة رجل يبلغ 23 عاما.



وأشار فيلاكشين الى أنه يخشى أن يكون هناك شخص آخر مدفونا تحت الركام.