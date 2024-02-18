زلزال في المكسيك... هل من اضرار؟

ذكر المركز القومي لرصد الزلازل في المكسيك أن زلزالا بلغت قوته خمس درجات وقع قرب منتجع أكابولكو على ساحل المحيط الهادي أمس السبت.



وكتب رئيس بلدية العاصمة مكسيكو سيتي مارتي باتريس على موقع إكس أن الإنذار من الزلازل دفع سكان المدينة إلى مغادرة منازلهم، لكن لم تقع أضرار.