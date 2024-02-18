اوكرانيا تسقط 12 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا ليلا

أسقطت القوات الأوكرانية 12 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية.



كما أسقطت صاروخ كروز من طراز كيه إتش-59 وطائرة قاذفة مقاتلة من طراز سوخوي-34.