رجل يقتل 12 من أفراد عائلته بإطلاق نار في إيران

قتل رجل 12 من أفراد أسرته في عملية إطلاق نار جماعي في جنوب إيران، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن "رجلا يبلغ 30 عاما مدفوعا بخلاف عائلي قَتل 12 من أفراد عائلته بينهم والده وشقيقه بسلاح كلاشنيكوف قرب بلدة فارياب" بمحافظة كرمان، نقلا عن مسؤول السلطة القضائية في المحافظة إبراهيم حميدي.



وقتل الرجل خلال اشتباك مع قوات الأمن خلال محاولة توقيفه، وفق الوكالة.