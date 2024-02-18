وزير الخارجية الصيني أبلغ بلينكن إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات عن الشركات والأفراد الصينيين

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات التي تفرضها على الشركات والأفراد الصينيين، معتبرا أن محاولات الابتعاد عن الصين لن يضر سوى الولايات المتحدة.



وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن وانغ قال لبلينكن أول أمس الجمعة، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات وعدم الإضرار بحقوق التنمية المشروعة للصين.



ولفت بيان وزارة الخارجية الصينية إلى أن المباحثات بين وانغ وبلينكن كانت "صريحة، وجوهرية وبناءة".



وذكر البيان أن الجانبين تبادلا الآراء حول قضايا إقليمية منها الأزمة الأوكرانية وشبه الجزيرة الكورية من دون الخوض في مزيد من

التفاصيل.



وأكد وانغ مجددا على أنه يتعين أن تلتزم الولايات المتحدة بمبدأ صين واحدة إذا أرادت الاستقرار في مضيق تايوان.