مصادر لرويترز: زيارة من قاآني إلى بغداد أدت إلى توقف الهجمات على القوات الأميركية

أعلنت عدة مصادر إيرانية وعراقية لرويترز أن زيارة من إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد أدت إلى توقف الهجمات التي تشنها فصائل متحالفة مع إيران في العراق على القوات الأميركية. ووصفت المصادر هذا بأنه علامة على رغبة طهران في الحيلولة دون نشوب صراع أوسع نطاقا.



وقالت المصادر إن قاآني إلتقى بممثلي عدة فصائل مسلحة في مطار بغداد يوم 29 كانون الثاني، بعد أقل من 48 ساعة من إتهام واشنطن لهذه الفصائل بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أميركيين في موقع البرج 22 العسكري بالأردن.



وأوضحت عشرة من المصادر أن قاآني، الذي قتل سلفه في هجوم بطائرة مسيرة أميركية بالقرب من المطار نفسه قبل أربع سنوات، أبلغ الفصائل بأن سفك الدماء الأميركية يخاطر برد أمريكي عنيف.



وأشارت المصادر إلى أن قاآني أبلغ الفصائل المسلحة أنه يتعين عليها أن تبتعد عن المشهد لتجنب شن ضربات أميركية على كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية الرئيسية أو حتى الإنتقام المباشر من إيران.