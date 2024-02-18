ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 28985 منذ بدء الحرب.



وأكدت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28985 شهيدا و68883 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي"، مضيفة "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".