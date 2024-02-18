بوتين: مجريات الحرب في أوكرانيا "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لروسيا

إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات بثت الأحد أن المجريات على جبهة القتال في أوكرانيا هي "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لروسيا وقد تحدد مصيرها.



وقال بوتين في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين نشرت مقتطفات منها على شبكات التواصل الإجتماعي الأحد: "أعتقد أنه لا يزال من المهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمستمعينا ومشاهدينا في الخارج أن تفهم طريقة تفكيرنا".



وأضاف: "كل ما يحدث على جبهة أوكرانيا هو بالنسبة لهم تقدم لموقعهم التكتيكي لكنه بالنسبة لنا مصيرنا، إنها مسألة حياة أو موت".