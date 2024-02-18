الجيش الأردني يعلن مقتل 5 من تجار المخدرات في محاولة تهريب عبر الحدود الأردنية مع سوريا

ذكر بيان للجيش الأردني أن خمسة من تجار المخدرات قتلوا اليوم الأحد خلال محاولة فاشلة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا إلى الأردن.



وأشار البيان إلى أن أربعة مهربين آخرين أصيبوا بجروح في أثناء محاولتهم عبور الحدود الشمالية مع سوريا فجرًا وأنه تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات.