إصابة شرطيين خلال مواجهات في لاهاي بين مجموعات من الإريتريين

أُصيب حوالي 6 شرطيين على الأقلّ بجروح خلال اشتباكات في لاهاي بين مجموعات من الإريتريين المتخاصمين أضرمت النار في سيارات للشرطة ورشقت قوات الأمن بالحجارة، على ما أعلنت الشرطة.وأوقفت الشرطة 13 شخصًا وأصدرت نداء لجمع شهادات ولقطات فيديو في إطار تحقيقها.وأطلقت وحدات خاصة من الشرطة الغاز المسيل للدموع على المشاركين في أعمال العنف وهم وفق الشرطة مجموعات من المؤيدين والمعارضين للحكومة الإريترية كانوا يحضرون اجتماعًا في لاهاي.وقالت الشرطة: "خلال أعمال الشغب، ألقيت الحجارة والألعاب النارية ومقذوفات أخرى على الشرطيين وعناصر الإطفاء. وكان العديد من مثيري الشغب يحملون أسلحة لضرب الناس". وأُضرمت النيران في سيارتَين للشرطة وحافلة سياحية.وأُصيب أربعة شرطيين فيما صدمت سيارة شرطة عنصرًا خامسًا وسط الفوضى. وشعر شرطي سادس بتوعك بسبب الغاز المسيل للدموع.