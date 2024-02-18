البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء الحرب الأهلية في السودان

ناشد بابا الفاتيكان طرفي الصراع في السودان إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر وتسببت في نزوح ملايين الأشخاص وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة.



وقال البابا فرنسيس: "أطلب مرة أخرى من الطرفين المتحاربين إنهاء هذه الحرب التي تلحق الكثير من الضرر بالشعب ومستقبل البلاد".



وأضاف: "دعونا نصلي من أجل إيجاد سبل السلام قريبا لمستقبل السودان الحبيب".

وفي كلمته الأسبوعية اليوم الأحد، أشار البابا فرنسيس أيضا إلى الصراعات في موزمبيق وأوكرانيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.



وقال: "أينما يوجد قتال، يكون السكان منهكون، لقد سئموا من الحرب، التي تكون دائما عديمة الفائدة وغير حاسمة ولن تجلب سوى الموت والدمار ولن تؤدي أبدا إلى حل المشكلة".



