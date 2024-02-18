مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية

قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.



وقالت وزارة الصحة في بيان: "استشهاد الشاب نبيل عطا محمد عامر (19 عاماً) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في مخيم طولكرم، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي، ووضعهما مستقر".



وقالت الوزارة في بيان لاحق إنها تبلغت عبر الهيئة العامة للشؤون المدنية "باستشهاد الشاب محمد أحمد فايز العوفي (36 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، حيث قام الاحتلال باحتجاز جثمانه".



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن العوفي "أحد كبار المشتبه بهم المطلوبين في طولكرم، كان متورطا في هجمات إطلاق نار ضد بلدات إسرائيلية وجنود من جيش الدفاع الإسرائيلي، ويشتبه في تورطه في قتل أشخاص في طولكرم يشتبه في تعاونهم مع قوات الامن الإسرائيلية".



وأضاف: "بعد تبادل إطلاق النار ومحاصرة المنزل الذي كان بختبئ فيه، قُتل المسلح المطلوب وتمت مصادرة السلاح الذي كان يحمله".



وتابع: "خلال العملية أطلق مسلحون النار وألقوا عبوات ناسفة في اتجاه قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص الحي".

