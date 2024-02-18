إسرائيل ستوبخ السفير البرازيلي بسبب تعليقات الرئيس لولا عن غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي انتقد بشدة أسلوب إسرائيل في حربها على غزة.