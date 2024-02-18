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بوريل: توترات الضفة الغربية "عائق حقيقي" أمام إرساء سلام بين إسرائيل والفلسطينيين
أخبار دولية
2024-02-18 | 08:26
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بوريل: توترات الضفة الغربية "عائق حقيقي" أمام إرساء سلام بين إسرائيل والفلسطينيين
شدد مسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد على أن الأوضاع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تشكل عائقًا كبيرًا أمام التوصل إلى حل مستدام يرسي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال بوريل في مؤتمر ميونيخ للأمن إن الأوضاع في "الضفة الغربية هي العائق الحقيقي أمام حل قيام الدولتين".
وأضاف: "الضفة الغربية تشهد غليانًا... قد نكون على شفير إنفجار أكبر".
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