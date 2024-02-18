لولا يرفض إطلاق "تكهنات" حول وفاة نافالني

حذر الرئيس البرازيلي لويس إلولا يرفض إطلاق "تكهنات" حول وفاة نافالنييناسيو لولا دا سيلفا من التسرع في الاستنتاج حول وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، في موقف مغاير عن القادة الغربيين الذين سارعوا إلى إلقاء اللوم على الكرملين.



وفي تعليقات أولى على وفاة نافالني من عضو في مجموعة الدول الناشئة بريكس، قال لولا إن من المهم تجنب "التكهنات" وانتظار نتائج التشريح.



وصرح للصحافيين في أديس أبابا حيث كان يحضر قمة للاتحاد الافريقي: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالعقلانية. إذا كانت الوفاة مشبوهة علينا أن نحقق أولا لمعرفة سبب وفاة المواطن".



واضاف: "سيقول الأطباء الشرعيون إن الرجل مات بسبب هذا أو ذاك. عندها يمكن الحكم. وإلا إذا حكمتم الآن وقلتم لا أعرف من أمر بالقتل ولم تكن هذه الجهة (المقصودة) فستضطرون للاعتذار. لماذا التسرع في الاتهام؟".



