مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية أن القاهرة تقدمت بمذكرةٍ لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.



وبعيد نفي مصر على لسان وزير خارجيتها اقامة منطقة لإستقبال النازحين الفلسطينيين من غزة في حال بدء اسرائيل هجوماً على رفح، واصلت القاهرة توضيح اسباب تحضير المنطقة.



وقد نشرت رويترز فيديو لجدار اسمنتي ضخم يتم بناؤه في محيط المنطقة التي اعدتها مصر لوجستياً لإستقبال شاحنات المساعدات التي ستدخل الى غزة عبر معبر رفح وذلك بحسب اللافتة التي رفعتها السلطات المصرية.



وكشف محافظ شمال سيناء إن القوات المسلحة المصرية تقوم بتنفيذ المنطقة لتخفيف الأعباء عن السائقين المتجمعين في العريش وعلى الطرقات بإنتظار الموافقات لدخول القطاع. وأكد المحافظ ان المنطقة الجاري إقامتها وتجهيزها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن ومكاتب إدراية وأماكن للنوم للسائقين وسيتم تزويدها بالماء والكهرباء.

