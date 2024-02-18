الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
13
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسود
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
13
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل 15 مدنيا برصاص ميليشيا في إيتوري بالكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
2024-02-18 | 12:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل 15 مدنيا برصاص ميليشيا في إيتوري بالكونغو الديموقراطية
قُتل 15 شخصا السبت برصاص عناصر ميليشيا في إيتوري، في هجوم هو الثاني على المدنيين في أقل من أسبوع في الإقليم المضطرب في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسب ما أفادت الأحد مصادر محلية.
وحمل سكان ومسؤولون محليون المسؤولية لميليشيا "كوديكو" (التعاونية من أجل تنمية الكونغو)، وهي جماعة مسلحة تدعي الدفاع عن مصالح قبيلة ليندو ضد قبيلة هيما.
والضحايا ينتمون إلى قبيلة هيما، بحسب ما أفادت مصادر وكالة فرانس برس.
وقال المسؤول في المجتمع المدني المحلي جول تسوبا إنه "نصب عناصر كوديكو كمينا لسالكي طريق كاتوتو-لارغو، قرب قرية تالي، حيث اعتقلوا 15 شخصا بينهم امرأة".
وأضاف: "لقد قيدوهم وجردوهم من ملابسهم" قبل قتلهم، لافتا إلى أن بعض الضحايا "ذبحوا، وأُعدم آخرون بالأسلحة النارية".
وبحسب أحد العاملين في المجال الإنساني، فإن "جثث الضحايا تحمل آثار تعذيب".
آخر الأخبار
أخبار دولية
مدنيا
برصاص
ميليشيا
إيتوري
بالكونغو
الديموقراطية
التالي
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن كندا ليست "خصما"
الهدنة بين اسرائيل وحماس: إليكم الرؤية المصرية (الشرق الاوسط)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:02
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية
أخبار دولية
09:02
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية
0
أخبار دولية
2024-01-30
مقتل رجل في لندن برصاص الشرطة في حادث نادر في بريطانيا
أخبار دولية
2024-01-30
مقتل رجل في لندن برصاص الشرطة في حادث نادر في بريطانيا
0
أخبار دولية
2024-01-30
مقتل 22 مدنيا في هجوم على قرية في غرب النيجر
أخبار دولية
2024-01-30
مقتل 22 مدنيا في هجوم على قرية في غرب النيجر
0
آخر الأخبار
2024-01-29
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل خمسة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في أربعة مواقع مختلفة في الضفة الغربية
آخر الأخبار
2024-01-29
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل خمسة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في أربعة مواقع مختلفة في الضفة الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:46
أوكرانيا فتحت تحقيقا بشأن "إعدام روسيا ستة أسرى" في موقع في أفدييفكا
أخبار دولية
17:46
أوكرانيا فتحت تحقيقا بشأن "إعدام روسيا ستة أسرى" في موقع في أفدييفكا
0
أخبار دولية
17:40
شركة أمبري للأمن البحري: طاقم سفينة الشحن المسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان بخير بعد التعرض لهجوم
أخبار دولية
17:40
شركة أمبري للأمن البحري: طاقم سفينة الشحن المسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان بخير بعد التعرض لهجوم
0
أخبار دولية
14:16
رئيس وزراء بريطانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان قضايا الشرق الأوسط
أخبار دولية
14:16
رئيس وزراء بريطانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان قضايا الشرق الأوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بوتين يلاحق شقراء استونيا … فهل تتوتر الاجواء اكثر؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بوتين يلاحق شقراء استونيا … فهل تتوتر الاجواء اكثر؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:46
رجل عاري الصدر دمر الحمام قبل أن يلكم المضيفة... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (صور)
منوعات
06:46
رجل عاري الصدر دمر الحمام قبل أن يلكم المضيفة... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
صواريخ الحزب من كريات شمونة الى ايلات...كيف ومتى؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
صواريخ الحزب من كريات شمونة الى ايلات...كيف ومتى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اوكرانيا تخسر منطقة استراتيجية…والسبب الهجرة غير الشرعية في أميركا!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اوكرانيا تخسر منطقة استراتيجية…والسبب الهجرة غير الشرعية في أميركا!
0
منوعات
07:06
بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم مجدي؟!
منوعات
07:06
بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم مجدي؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:18
مخزومي من بريطانيا: نختلف بالسياسة لكن نتفق على وحدة لبنان
أخبار لبنان
16:18
مخزومي من بريطانيا: نختلف بالسياسة لكن نتفق على وحدة لبنان
0
اقتصاد
16:00
منصوري: هناك فائض بميزان المدفوعات
اقتصاد
16:00
منصوري: هناك فائض بميزان المدفوعات
0
رياضة
14:04
اسبوع كل النجوم في الـ nba بنكهة مختلفة
رياضة
14:04
اسبوع كل النجوم في الـ nba بنكهة مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بوتين يلاحق شقراء استونيا … فهل تتوتر الاجواء اكثر؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بوتين يلاحق شقراء استونيا … فهل تتوتر الاجواء اكثر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
صواريخ الحزب من كريات شمونة الى ايلات...كيف ومتى؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
صواريخ الحزب من كريات شمونة الى ايلات...كيف ومتى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اوكرانيا تخسر منطقة استراتيجية…والسبب الهجرة غير الشرعية في أميركا!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اوكرانيا تخسر منطقة استراتيجية…والسبب الهجرة غير الشرعية في أميركا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ملكةُ جمالِ لبنان تغادر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ملكةُ جمالِ لبنان تغادر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مهرجان أصوات ينقل واقع المجتمع العربي بأعين باحثين وطلاب جامعيين
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مهرجان أصوات ينقل واقع المجتمع العربي بأعين باحثين وطلاب جامعيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفد نيابي لبناني في لندن...ماذا في جدول اعمال الوفد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفد نيابي لبناني في لندن...ماذا في جدول اعمال الوفد؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
05:29
زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!
منوعات
05:29
زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!
2
منوعات
07:06
بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم مجدي؟!
منوعات
07:06
بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم مجدي؟!
3
حال الطقس
00:39
متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟
حال الطقس
00:39
متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟
4
منوعات
06:17
لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... "تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي"!
منوعات
06:17
لحظات مرعبة عاشها طوني داخل قلعة مهجورة... "تحدثت معي الأشباح في الداخل وهذا ما قالته لي"!
5
صحف اليوم
00:27
الحريري يمدد زيارته (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:27
الحريري يمدد زيارته (الانباء الكويتية)
6
منوعات
12:07
خطأ كشف أمره وأدى إلى نهاية مأساوية... ما عثرت عليه زوجته في حقيبة سفره دمّرها!
منوعات
12:07
خطأ كشف أمره وأدى إلى نهاية مأساوية... ما عثرت عليه زوجته في حقيبة سفره دمّرها!
7
منوعات
06:46
رجل عاري الصدر دمر الحمام قبل أن يلكم المضيفة... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (صور)
منوعات
06:46
رجل عاري الصدر دمر الحمام قبل أن يلكم المضيفة... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (صور)
8
علوم وتكنولوجيا
06:35
تغييرات كبيرة وجديدة ستطرأ على واتساب قريبا... ما هي؟
علوم وتكنولوجيا
06:35
تغييرات كبيرة وجديدة ستطرأ على واتساب قريبا... ما هي؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More