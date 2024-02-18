كييف تتهم روسيا بإعدام أسيري حرب أوكرانيين

اتهم الجيش الأوكراني روسيا بإعدام أسيري حرب أوكرانيين رمياً بالرصاص في شرق البلاد.



وقالت القوات البرية الأوكرانية على تلغرام: "أظهر الروس من جديد موقفهم تجاه القانون الإنساني الدولي بإطلاق النار على أسيري حرب أوكرانيين".



ونشرت مقطع فيديو قصيراً بالأبيض والأسود تم تصويره من مسيرة، أظهر عسكرياً يطلق النار على جنديين قريبين جداً منه في خندق واحد بدون أن يبديا أي مقاومة.