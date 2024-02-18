رئيس وزراء بريطانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان قضايا الشرق الأوسط

ذكرت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نددا بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.



وقالت في بيان إن سوناك أطلع فون دير لاين على محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله بشأن الموقف في إسرائيل وغزة.



ولفتت الى أن سوناك وفون دير لاين اتفقا أيضا على أهمية زيادة المساعدات المخصصة للفلسطينيين بغزة على نحو كبير.