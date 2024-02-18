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شركة أمبري للأمن البحري: طاقم سفينة الشحن المسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان بخير بعد التعرض لهجوم
أخبار دولية
2024-02-18 | 17:40
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شركة أمبري للأمن البحري: طاقم سفينة الشحن المسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان بخير بعد التعرض لهجوم
اعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية، وأن انفجارا قرب السفينة نجمت عنه أضرار. وقالت الهيئة في مذكرة إن جميع أفراد الطاقم بخير.
وقالت أمبري في مذكرة أخرى إن السفينة كانت متجهة شمالا في رحلة من خورفكان في الإمارات إلى فارنا ببلغاريا عندما وقع الهجوم. وجاء في المذكرة "أبطأت السفينة المحملة جزئيًا لفترة وجيزة من عشر إلى ست عقد وانحرفت عن مسارها، واتصلت ببحرية جيبوتي، قبل أن تعود إلى مسارها وسرعتها السابقة".
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