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المكسيكيون ينظمون احتجاجات لحماية الديمقراطية قبل الانتخابات

أخبار دولية
2024-02-19 | 00:34
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المكسيكيون ينظمون احتجاجات لحماية الديمقراطية قبل الانتخابات
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المكسيكيون ينظمون احتجاجات لحماية الديمقراطية قبل الانتخابات

تجمعت حشود ضخمة في الساحة الرئيسية في مكسيكو سيتي الأحد دعما للجنة الانتخابات في البلاد، متهمة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمحاولة إضعاف اللجنة قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران.

وقال المنظمون إن 700 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج، وهو ما قد يمثل أحد أكبر الاحتجاجات ضد لوبيز أوبرادور مع اقتراب نهاية ولايته.

وتأتي الاحتجاجات، وهي واحدة من عدة احتجاجات في السنوات الأخيرة تهدف إلى "حماية" المعهد الانتخابي الوطني، بعد أن أرسل لوبيز أوبرادور حزمة شاملة من الإصلاحات الدستورية إلى الكونجرس، والتي ستشمل إصلاحا شاملا للمعهد.



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