رئيس الوزراء الأوكراني يطلب مساعدة اليابان في إعادة إعمار بلاده

دعا رئيس الوزراء الأوكراني الحكومة اليابانيّة والقطاع الخاصّ إلى زيادة الدعم لإعادة إعمار بلاده، واعدا بـ"معجزة اقتصاديّة" بمجرّد انتهاء الحرب المستمرّة مع روسيا منذ نحو عامين.



وقال دينيس شميغال في مؤتمر ضمّ نحو 300 من المسؤولين الحكوميّين ورجال الأعمال من اليابان وأوكرانيا: "منذ بدء الغزو الشامل، قدّمت اليابان لأوكرانيا أكثر من 10 مليارات دولار من الدّعم المتنوّع"، ما يجعلها رابع أكبر مانح.



وأضاف شميغال: "بفضل هذا التمويل خلال هذه الحرب الرهيبة التي تسبّبت بها روسيا، تمكّن ملايين الأوكرانيّين من البقاء على قيد الحياة".



وتابع: "ستتمكّن الشركات التي تستثمر في الاقتصاد الأوكراني الآن، من الحصول على فوائد وفرص في السنوات القليلة المقبلة لن تُصدقّوها. نجاح أوكرانيا ليس نجاحنا فحسب، بل نجاحكم أيضا".



وقدمت طوكيو لأوكرانيا ما تسميه "دعما غير فتاك" مثل أنظمة الكشف عن الطائرات ومولدات الطاقة المتنقلة.