مقتل ستة جنود وناشط إسلامي في الفيليبين

قتل ستة جنود وناشط إسلامي واحد على الأقل في جنوب الفيليبين بحسب ما أفاد متحدث باسم الجيش، فيما تطارد القوى الأمنية مقاتلين يشتبه في أنهم فجروا كنيسة كاثوليكية في كانون الأول الماضي.



ووقعت الاشتباكات الأحد في الأدغال قرب بلدة موناي على جزيرة مينداناو على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الفيليبيني لوي ديما-الا وكالة فرانس برس.



وقال: "هذا يندرج ضمن عملية ضد جناعة الدولة الإسلامية. للأسف سجلت سقوط ضحايا في صفوفنا".



وأصيب أربعة جنود فيليبينيين أيضا على ما أضاف في حين ترك المسلحون لدى انسحابهم جثة أحد رفاقهم.



وقال الجيش إن عشرة عناصر آخرين من جماعة الدولة الإسلامية قتلوا الشهر لماضي "بينهم قائد المفجرين" المفترض القذافي ميمبيسا.



وتشهد الاضطرابات المستمرة منذ عقود في جنوب الفيليبين هجمات على حافلات وكنائس كاثوليكية وأسواق.