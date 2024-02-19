القوات الروسية تسيطر بالكامل على مصنع أفدييفكا للكيماويات وفحم الكوك

ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية اليوم نقلا عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية استولت بشكل كامل على مصنع أفدييفكا للكيماويات وفحم الكوك.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأحد أن وحدات أوكرانية تتحصن داخل المصنع الواقع عند الطرف الشمالي الغربي لبلدة أفدييفكا.