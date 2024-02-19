القوات المسلحة اليمنية: القوات البحرية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن

نفّذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن "RUBYMAR" وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن العملية أدت الى ما يلي:



-إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل.

-نتيجة الأضرارِ الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن.

-حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان.



وأعلنت أن الدفاعات الجوية اليمنية في الحديدة، تمكنت إسقاط طائرة أميركية (MQ9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضدّ بلدنا لصالح اسرائيل.



واكدت القوات المسلحة اليمنية أنها تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضدّ الأهداف المعادية كافة دفاعاً عن اليمن وتأكيداً على الموقف المساند للشعب الفلسطيني.