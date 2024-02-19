انهيار ثلجي في أفغانستان... وسقوط عدد من القتلى

قُتل 25 شخصا على الأقل وأُصيب ثمانية بجروح في انهيار صخري نجم عن تساقط كثيف للثلوج في شمال شرق أفغانستان، على ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة جنان سايق في مقطع مصور موجه لوسائل الاعلام أنه "بسبب الانهيار قنل 25 من مواطنينا وأصيب ثمانية" ، مشيرا لوكالة فرانس برس إلى أن الحصيلة قد ترتفع