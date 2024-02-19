فريق نافالني: السلطات الروسية مددت التحقيق في وفاته

أبلغ المحقّقون والدة المعارض الروسي أليكسي نافالني ومحاميه، أنّه "تمّ تمديد" فترة التحقيق في وفاته في السجن، حسبما أفادت المتحدثة باسم فريق نافالني الإثنين.



وقالت كيرا إيارميش على منصة "إكس": "لا نعرف كم سيستغرق هذا الأمر من الوقت. سبب الوفاة لا يزال غير محدّد. إنهم يكذبون ويحالون كسب الوقت ولا يخفون ذلك حتى".