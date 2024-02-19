قطر للطاقة: تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي اليوم، أن تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل، مشيرا الى أن تحويل مسار السفن ليس مثاليا لأنه يزيد من تكلفة ومدة الرحلات.



وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران منذ تشرين الثاني السفن في البحر الأحمر، وهو جزء من طريق تمر من خلاله نحو 12 بالمئة من حركة الشحن العالمية. وتقول الجماعة إن الهجمات تأتي دعما للفلسطينيين في الحرب مع إسرائيل.



وقالت قطر للطاقة، وهي إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، في كانون الثاني إنها توقفت عن إرسال ناقلات عبر البحر الأحمر لدواعي أمنية.