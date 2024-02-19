الحكم على ثلاثة ضباط كبار في الجيش البورمي بالاعدام بتهمة الاستسلام

أصدر المجلس العسكري الحاكم في بورما حكماً بالإعدام على ثلاثة ضباط كبار في الجيش لانسحابهم من بلدة استراتيجية قريبة من الحدود الصينية لصالح مجموعات عرقية في كانون الثاني، على ما افاد مصدران عسكريان وكالة فرانس برس الاثنين.



وقال مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الإعلام "حُكم بالإعدام على ثلاثة ضباط برتبة لواء، من بينهم قائد بلدة لاكاي".