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o
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وزيرة خارجية ألمانيا تأمل في اتفاق الاتحاد الأوروبي سريعا بشأن عقوبات جديدة على روسيا
أخبار دولية
2024-02-19 | 04:26
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وزيرة خارجية ألمانيا تأمل في اتفاق الاتحاد الأوروبي سريعا بشأن عقوبات جديدة على روسيا
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بروكسل اليوم، أنها تأمل في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا في وقت قريب بشأن الحزمة رقم 13 من العقوبات على روسيا، مشيرة الى أن هذا سيأخذ في الاعتبار وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وكشفت أنه سيتم اليوم اتخاذ القرار بشأن مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر.
أخبار دولية
ألمانيا
أنالينا بيربوك
الاتحاد الأوروبي
عقوبات
روسيا
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