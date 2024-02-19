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o
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o
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o
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وزير الخارجية الفلسطيني يتّهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاج "الفصل العنصري"
أخبار دولية
2024-02-19 | 04:40
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وزير الخارجية الفلسطيني يتّهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاج "الفصل العنصري"
شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبّق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
كلام المالكي جاء في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة لمدة أسبوع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد المالكي أيضا أن "السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول"، معتبرا أن هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له.
ولفت وزير الخارجية الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني يعاني من "الاستعمار والفصل العنصري" في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فيما يدرس القضاة اللآثار القانونية للاحتلال.
وقال المالكي: "يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه".
أخبار دولية
وزير الخارجية الفلسطني
محكمة العدل الدولية
اسرائيل
غزة
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