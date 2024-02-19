الكرملين: التحقيق في وفاة نافالني "متواصل" وما من نتائج حتى الآن

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن التحقيق في وفاة أليكسي نافالني "متواصل" ولم يسمح حتى الآن بالتوصل الى "نتائج" في وقت يطالب أقرباؤه بالجثمان.



وقال: "في هذه الظروف، وفي غياب المعلومات، نرى أنه لا يجوز على الاطلاق الإدلاء بتصريحات بغيضة"، فيما حملت الدول الغربية النظام الروسي مسؤولية وفاة نافالني.