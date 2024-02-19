بعد وفاة نافالني... ألمانيا تستدعي السفير الروسي

استدعت وزارة الخارجية الألمانية سفير روسيا لدى ألمانيا إثر وفاة المعارض أليكسي نافالني في سجن روسي، على ما أعلنت الاثنين المتحدثة باسم الحكومة.



وقالت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي: "ندعو صراحة إلى الافراج عن كل السجناء السياسيين في روسيا ولا سيما منذ حرب العدوان الروسية على أوكرانيا".