أرملة نافالني: "بوتين قتل زوجي"

أرملة نافالني تتعهد مواصلة عمله

اتهمت أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني، يوليا نافالنايا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"قتل" زوجها، وذلك في شريط فيديو نشر الاثنين.



وقالت في هذا المقطع المصور الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل ثلاثة أيام، قتل فلاديمير بوتين زوجي أليكسي نافالني. قتل بوتين والد أطفالي"، مضيفة: "بذلك، أراد (بوتين) قتل أملنا وحريتنا ومستقبلنا".

وتعهدت أرملة المعارض أليكسي نافالني بمواصلة النضال ضد الرئيس الروسي الذي كان يقوم به زوجها الراحل، داعية أنصاره الى الانضمام اليها.



وقالت: "سأواصل عمل أليكسي نافالني. سأواصل ذلك من أجل بلادنا، معكم. أدعوكم جميعا الى الوقوف الى جانبي (...) ليس مخجلا ان نفعل القليل، بل من المخزي ألا نفعل شيئا، من المخزي العار أن ندع أنفسنا نخاف".