سفينة شحن مملوكة أميركيا تبلغ عن تعرضها لـ"هجوم صاروخي" قبالة اليمن

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري الاثنين، بأن سفينة شحن مملوكة أميركيا أبلغت عن تعرضها لـ"هجوم صاروخي" قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.



وقالت "أمبري" في بيان إن "ناقلة بضائع مملوكة أميركيا وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية مشيرةً إلى أنها تعرّضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلًا بحريًا إلى شرق عدن" في جنوب اليمن. وأضافت أن السفينة أبلغت في وقت لاحق أن "الطاقم لم يصب بأذى".