عقوبات اوروبية جديدة متوقّعة على روسيا

توقّع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن تسعى دول الاتحاد إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، بسبب وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني الأسبوع الماضي.



وشدد بوريل على أنه "علينا أن نرسل رسالة دعم للمعارضة الروسية... لذا، على الجبهتين السياسية والعسكرية، علينا أن نواصل دعمنا لأوكرانيا والشعب الروسي الذي يريد أن يعيش بحرية".



وتحضر يوليا نافالنايا أرملة نافالني اجتماعا لوزراء الخارجية في بروكسل اليوم الاثنين.