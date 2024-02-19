15 مرشحاً للانتخابات الرئاسية في السنغال يطلبون إجراءها قبل انتهاء ولاية سال

طالب خمسة عشر من المرشحين العشرين الذين تم قبول طلباتهم في كانون الثاني لخوض الانتخابات الرئاسية في السنغال، بإجراء الاقتراع في موعد أقصاه 2 نيسان، في ظل عدم اليقين حيال موعد التصويت.



ولا يزال السنغاليون الذين من المقرر أن يدلوا بأصواتهم الأحد المقبل، يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد تسلسل أحداث غير مسبوق، أصدر خلاله الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قرارا بتأجيل الانتخابات وأبطله المجلس الدستوري.



أثار هذا التسلسل سجالاً جديداً وحاداً حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو بعد 2 نيسان، وهو تاريخ انتهاء ولاية سال رسميًا.