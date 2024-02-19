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السيسي: اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يتسبب في تراجع عائدات قناة السويس بنسبة "من 40 إلى 50%"

أخبار دولية
2024-02-19 | 09:54
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السيسي: اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يتسبب في تراجع عائدات قناة السويس بنسبة &quot;من 40 إلى 50%&quot;
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السيسي: اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يتسبب في تراجع عائدات قناة السويس بنسبة "من 40 إلى 50%"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة هجمات المتمرّدين الحوثيين تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
     
وقال السيسي خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول للعام 2024 "اليوم، الممر الملاحي الذي كان يدرّ 10 مليارات دولار سنويا تقريبا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50%" منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى تأثر الاقتصاد المصري أولا ب"أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والآن ما يحدث على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة".
     
وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أعلن في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية أن إيرادات الممر الملاحي الدولي تراجعت من 804 ملايين دولار سجلت في كانون الثاني العام الماضي إلى 428 مليون دولار خلال الشهر نفسه هذا العام، بعجز نسبته 46%، عازيا ذلك إلى أزمة الملاحة في البحر الأحمر.
     
يهاجم المتمرّدون الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن بما فيها العاصمة صنعاء، حركة الملاحة البحرية منذ تشرين الثاني مؤكدين أن الهدف هو نصرة الشعب الفلسطيني في ظل الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

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