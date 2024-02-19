إسرائيل ستضع بعض القيود على دخول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أن إسرائيل ستضع بعض القيود على دخول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان المقبل وفقًا للظروف الأمنية.



ونددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تخوض حربًا مع إسرائيل في غزة، بالقيود المقترحة ودعت الفلسطينيين إلى "النفير" إعتراضًا عليها.



وردًا على سؤال عن إحتمال منع دخول المسلمين الإسرائيليين إلى الحرم، قال مكتب نتنياهو: "إتخذ رئيس الوزراء قرارًا متوازنًا يسمح بحرية العبادة حسب الظروف الأمنية حسبما يراها المختصون".



ولم يقدم المكتب مزيدًا من التفاصيل.