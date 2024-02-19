هل يشنّ الجيش الروسيّ هجومًا على الجبهة الجنوبية الأوكرانية؟

أفاد الجيش الأوكرانيّ بإطلاق القوات الروسية نيران كثيفة، قرب مدينة روبوتيني، الواقعة في منطقة زابوريجيا، في جنوب أوكرانيا.

واستعادت القوات الأوكرانية هذه المنطقة، خلال هجوم كييف المضاد، العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكرانيّ، في هذه المنطقة، دميترو ليخوفي إنّ "العدو نفّذ عشر محاولات فاشلة على مواقع تابعة لقوات الدفاع (الأوكرانية) في منطقة روبوتيني”.

ولفت إلى أنّ الوضع هناك متغيّر و”العدو يُطلق نيرانًا كثيفة”.

وأشار إلى أنّ الجيش الأوكرانيّ صدّ هجمات نُفّذت بعدد كبير من المركبات المدرّعة، لكنّ الروس يهاجمون حاليًا بمجموعات هجومية صغيرة إضافة إلى مركبات مدرّعة وطيران يعمل بنشاط.

وقال قائد المنطقة الجنرال أولكسندر تارنافسكي: “أوقفت هذه المحاولات الهجومية، وقُضي على قوات العدو على مشارف روبوتيني.”