مشروع قرار أميركيّ لمجلس الأمن يؤكد على دعمه وقف موقت لإطلاق النار في غزة

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على دعم المجلس لوقف موقت لإطلاق النار، في غزة، في أقرب وقت ممكن، وفقًا للنص، الذي اطلعت عليه رويترز.وتنص مسودة مشروع القرار أيضًا، على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بريّ كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة."