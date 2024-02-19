الحكومة السويدية تستدعي السفير الروسي إثر وفاة نافالني

اعلنت وزارة الخارجية السويدية الاثنين أنها استدعت السفير الروسي في السويد إثر وفاة المعارض المسجون اليكسي نافالني.



وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم في بيان "على الاتحاد الأوروبي التحرك ضد القمع السياسي في روسيا. بات لهذا الامر أهمية أكبر بعد 16 شباط، (تاريخ) وفاة اليكسي نافالني خلال اعتقاله".



واضاف البيان أن الحكومة السويدية بادرت على المستوى الاوروبي الى درس إمكان فرض عقوبات جديدة على موسكو.