إردوغان يدعو أذربيجان إلى التهدئة مع أرمينيا

دعا الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان نظيره الأذربيجانيّ وحليفه إلهام علييف إلى نزع فتيل التوتر، بين أذربيجان وأرمينيا المجاورة "بهدف تحقيق سلام دائم".



وقال الرئيس التركيّ، بعد لقاء ثنائيّ، مع علييف في أنقرة إنّه مع انتهاء احتلال قره باغ، فُتحت نافذة فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم (بين أرمينيا وأذربيجان).



وأضاف: "من المهم ألا تُغلق نافذة الفرصة هذه."



وأمل إردوغان ألّا يتكرر التوتر، الذي تجدّد الأسبوع الماضي، بين البلدين القوقازيين، إذ شهدت حدودهما يومين من اشتباكات دامية.