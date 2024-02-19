عودة أطفال أوكرانيين من روسيا بفضل وساطة قطرية

قُرّر مغادرة 11 طفلًا أوكرانيًا روسيا، متوجهين إلى أوكرانيا، للم شملهم مع عائلاتهم، في عملية جديدة تمت بفضل وساطة قطرية.



وأشار مراسلو وكالة "فرانس برس" إلى أنّ هؤلاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عامًا، استُقبلوا وأقاربهم، في السفارة القطرية، في موسكو.



وقال: "من المقرر أن يصلوا إلى أوكرانيا الثلاثاء، عبر الأراضي البيلاروسية."



ويعاني بعض الأطفال في هذه المجموعة، واثنان منهم في الخامسة والسادسة، من أمراض مزمنة ولهم حاجات طبية محددة.



وأعيد في عملية سابقة 59 طفلًا إلى أوكرانيا من خلال هذه الآلية، وفقًا لموسكو.



وتتهم كييف روسيا بترحيل آلاف الأطفال إلى أراضيها من المناطق التي تحتلها في أوكرانيا. لكن موسكو تؤكد من جانبها أنها قامت بنقل هؤلاء الأطفال لضمان سلامتهم في ظل المعارك، ولكي تكون جاهزة لتسليمهم إلى ذويهم في أوكرانيا إذا طلبوا ذلك.